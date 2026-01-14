Truffe agli anziani 35enne incastrato dalle telecamere e arrestato dai carabinieri

Un uomo di 35 anni di Aversa è stato arrestato dai carabinieri di Ghilarza, in Sardegna, con l’accusa di aver commesso truffe ai danni di anziani. Le forze dell’ordine, grazie alle telecamere di sorveglianza e a operazioni congiunte, sono riuscite a identificare e fermare il sospettato, che ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Un 35enne di Aversa è stato arrestato dai carabinieri per truffe agli anziani commesse in Sardegna. I militari della compagnia di Ghilarza, con l'ausilio della compagnia normanna, lo hanno bloccato e condotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere.L'indagineL'uomo era finito nel mirino della.

