Recentemente si è diffusa una truffa su WhatsApp nota come quella della

Negli ultimi giorni, esperti di sicurezza informatica e forze dell’ordine in tutta Italia stanno lanciando un nuovo allarme: su WhatsApp è scoppiata una truffa che, con un pretesto apparentemente innocuo, mira a rubare account e dati personali per poi sfruttarli a fini criminosi. Il fenomeno è stato segnalato nelle principali città italiane, dalla Bergamasca alla Toscana, e non risparmia nemmeno le reti familiari o di amici più stretti, proprio perché il messaggio arriva da contatti già salvati in rubrica con estrema credibilità. Il racconto ingannevole: vota per la ballerina. Tutto comincia con un messaggio che, a prima vista, sembra innocuo e persino caritatevole: «Ciao! Per favore vota per AlessandraFederica per questo concorso di danza – è la figlia di un’amica e vincere le cambierebbe la vita!». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Truffa WhatsApp della “ballerina”: così rubano account e soldi partendo da un messaggio innocuo

“Vi rubano account e dati personali”. WhatsApp, spopola la truffa a Natale: come evitare guaiDurante il periodo natalizio, aumenta il rischio di truffe online, tra cui le campagne di phishing su WhatsApp che mirano a sottrarre account e dati personali.

Attenzione alla nuova “truffa della ballerina” su Whatsapp: la foto da riconoscere e i rischi che si corronoÈ in circolazione su WhatsApp una nuova truffa nota come

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Attenzione alla nuova truffa della ballerina su WhatsApp: ecco come proteggersi; WhatsApp, quello che devi sapere per difenderti dalla truffa della ballerina; WhatsApp, la truffa della ballerina arriva da amici e parenti: come difendersi; Truffa della ballerina WhatsApp: un attacco che sfrutta la fiducia.

Attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp: in cosa consisteUn link su WhatsApp sfrutta la fiducia tra contatti per rubare account e richiedere soldi: ecco come difendersi dalla truffa della ballerina. donnaglamour.it

WhatsApp, arriva la truffa della ballerina: come funziona e come difendersiUn falso sondaggio che circola su WhatsApp invita a votare una ragazza in un concorso di danza. Il link serve in realtà a sottrarre l’account della vittima e a usarlo per inviare messaggi e richieste ... tg24.sky.it

Truffa “ vota ballerina” su WhatsApp. Segui i consigli della Polizia Postale commissariatodips.it/notizie/artico… x.com

Vi hanno chiesto di votare per un #concorso su WhatsApp Non fatelo, è una #truffa! E' sempre più diffusa la truffa in cui viene chiesto di votare per un #concorso su WhatsApp. Ecco come funziona e come difendersi. Ricevete un #messaggio su #Wha - facebook.com facebook