Rubano il tuo numero e poi chiedono soldi ai tuoi parenti | come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp
La Polizia Postale ha segnalato una recente truffa su WhatsApp, in cui i malintenzionati, dopo aver rubato il numero e il profilo di una persona, fingono emergenze per chiedere soldi ai suoi contatti. È importante conoscere come riconoscere questa frode e adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati e i propri cari.
La Polizia Postale ha diramato un comunicato per segnalare una nuova truffa su WhatsApp: dopo essersi impossessati di un profilo autentico, i malintenzionati simulano emergenze per chiedere denaro ai contatti delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
