Rubano il tuo numero e poi chiedono soldi ai tuoi parenti | come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Postale ha segnalato una recente truffa su WhatsApp, in cui i malintenzionati, dopo aver rubato il numero e il profilo di una persona, fingono emergenze per chiedere soldi ai suoi contatti. È importante conoscere come riconoscere questa frode e adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati e i propri cari.

