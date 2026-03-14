Truffa ballerina | come rubano il tuo account e chiedono

Un messaggio su WhatsApp che invita a votare una ballerina sta mettendo a rischio gli account di molti utenti in Lombardia. Chi riceve l’sms si trova di fronte a una richiesta di cliccare su un link che, una volta aperto, può portare al furto di dati personali e di accesso. La truffa si diffonde attraverso questa strategia apparentemente innocua, ma potenzialmente pericolosa.

Un messaggio apparentemente innocuo su WhatsApp sta compromettendo la sicurezza digitale di cittadini della Lombardia, trasformando un semplice invito a votare una ballerina in uno strumento di furto d’identità. Dopo il clic su un link malevolo, i criminali informatici prendono il controllo totale dell’account e iniziano a chiedere denaro ai contatti salvati nella rubrica. Il fenomeno è emerso chiaramente sul Lago di Como, dove la prima denuncia è stata depositata presso la stazione dei carabinieri di Mandello del Lario, ma le segnalazioni si estendono fino alla Valtellina e alla Valchiavenna. Il meccanismo è spaventosamente semplice: l’utente riceve una richiesta di voto per una giovane danzatrice presentata come figlia di amici, con un premio consistente in un corso di danza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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