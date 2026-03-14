Truffa a Palazzo | lavoro finto per 150k arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato mentre tentava di vendere posti di lavoro presso la Presidenza del Consiglio a un prezzo elevato. La polizia lo ha fermato in flagrante mentre cercava di concludere l’affare per circa 150.000 euro. L’indagato aveva creato un sistema fraudolento per truffare persone interessate a ottenere un impiego pubblico.

Un cittadino di 33 anni è stato arrestato in flagranza mentre cercava di vendere posti di lavoro presso la Presidenza del Consiglio a un prezzo esorbitante. La vicenda, emersa a Roma, coinvolge l’uso fraudolento di auto con lampeggiante e documenti falsi per ingannare le vittime. Il caso evidenzia come la fiducia nelle istituzioni possa essere sfruttata per estorsioni su larga scala. L’indagato, identificato come Andrea V., ha operato con una rete che includeva autisti e collaboratori, tutti coinvolti nella creazione di badge istituzionali contraffatti. Le accuse pendenti includono sostituzione di persona, truffa e millantato credito. Le vittime hanno versato somme ingenti, fino a 150 mila euro, credendo di acquistare posizioni lavorative reali all’interno dei palazzi governativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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