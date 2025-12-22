Dario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour a Novara L'ipotesi | Caduto in acqua dopo aver bevuto

Dario trovato morto a Novara: la cena con gli amici e l’ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento - Il rugbista 16enne Dario Cipullo era scomparso nella notte fra venerdì e sabato, il suo corpo rinvenuto in un canale ad Agognate. quotidiano.net

Dario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara: aveva 16 anni. Inviato a un amico un vocale con frasi sconnesse - Il sedicenne era sparito venerdì notte dopo essere stato riaccompagnato a casa dagli amici del rugby. ilfattoquotidiano.it

DARIO È MORTO A 16 ANNI, IL CORPO SENZA VITA È STATO TROVATO IN UN CANALE Il corpo di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel can - facebook.com facebook

Ritrovato in un canale il corpo di Dario Cipullo, il #16enne scomparso tra venerdì e sabato a #Novara. Dopo una festa era stato accompagnato in auto fino a un parcheggio vicino casa. Forse una disgrazia: secondo gli amici aveva bevuto parecchio; sarebbe x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.