Dario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour a Novara L'ipotesi | Caduto in acqua dopo aver bevuto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Cipullo, 16 anni, scomparso nella notte a Novara, è stato trovato morto nel canale Cavour. L’ipotesi è una caduta accidentale mentre tornava a casa dopo una cena con gli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

