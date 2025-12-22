Dario Cipullo trovato morto nel Canale Cavour a Novara L'ipotesi | Caduto in acqua dopo aver bevuto
Dario Cipullo, 16 anni, scomparso nella notte a Novara, è stato trovato morto nel canale Cavour. L’ipotesi è una caduta accidentale mentre tornava a casa dopo una cena con gli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
