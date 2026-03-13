Vinci | trovato morto l’uomo caduto con la moto in un canale

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di oggi a Vinci, dopo essere caduto in un canale mentre praticava motocross. La sua moto si trovava nei pressi del luogo dell’incidente e l’intervento dei soccorritori è avvenuto subito dopo la segnalazione. Le autorità stanno ancora verificando le circostanze dell’accaduto.

VINCI (FIRENZE) – L’uomo di 58 anni caduto in fosso oggi, 13 marzo 2026, a Vinci mentre faceva motocross è stato ritrovato morto in serata. La vittima, originaria di Empoli, è annegata nel canale ingrossato dalle forti piogge delle ultime ore. L’uomo era in sella ad una moto di proprietà di un amico di 31 anni. Gli inquirenti, dopo aver ritrovato il mezzo ai lati del canale, avevano pensato che il disperso fosse proprio il giovane: è stato lui, una volta rintracciato, a dire ai vigili del fuoco che in realtà aveva prestato il mezzo ad un suo conoscente. Il canale dentro al quale è caduto l’uomo è collegato ad un torrente più grande che sfocia in Arno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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