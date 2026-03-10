Trovato morto Thomas Grumer l'altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibiza | il corpo era in fondo al mare

Il corpo di Thomas Grumer, l’altoatesino scomparso a Ibiza il 16 giugno 2025, è stato ritrovato in fondo al mare. I resti sono stati scoperti a febbraio e, dopo mesi di ricerche, sono stati identificati grazie al confronto del DNA. La scoperta si inserisce in un procedimento di identificazione iniziato dopo la scomparsa.

Trovato in mare a Ibiza il corpo di Thomas Grumer, altoatesino scomparso dal 16 giugno 2025. I resti, rinvenuti a febbraio, sono stati identificati tramite dna dopo mesi di ricerche.