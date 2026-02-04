Due settimane senza Elia Rosa scomparso da Tormarancia la mamma | Torna ti cerchiamo ovunque
La mamma di Elia Rosa fa un appello disperato: “Torna a casa, ti cerchiamo ovunque”. Sono passate due settimane dalla scomparsa del ragazzo di Tormarancia, e ancora nessuna traccia. La famiglia si rivolge a chiunque possa aiutarli a trovarlo, chiedendo di condividere l’appello e di tenere gli occhi aperti. La comunità si stringe intorno alla famiglia nel tentativo di riabbracciare Elia.
La mamma di Elia Rosa gli ha rivolto un messaggio: "Torna a casa, ti cerchiamo ovunque". L'appello agli utenti: "Aiutateci a ritrovarlo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Elia Rosa scomparso da Tormarancia, i genitori: “Siamo preoccupati, sta affrontando un periodo difficile”
Elia Rosa, residente a Tormarancia, è scomparso recentemente, suscitando preoccupazione tra i suoi familiari.
Si è conclusa nel pomeriggio la battuta di ricerca per Elia Rosa presso il Parco di Tormarancia. Elia manca da casa dal 20 gennaio e oggi abbiamo avuto al nostro fianco una forza speciale: i suoi colleghi. Fin dal primo giorno, queste persone non hanno mai s facebook
Elia Rosa scomparso il 20 gennaio da Tor Marancia, appello per ritrovarlo ift.tt/6wd9FfY x.com
