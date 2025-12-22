Zone rosse | arrestato uno spacciatore trovato con 34 dosi tra cocaina ed eroina Arrestato

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Parma Centro, insieme alle forze di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, sono state sequestrate 34 dosi di cocaina ed eroina. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare il mercato dello spaccio nella zona. L'uomo è stato quindi sottoposto a fermo e portato in caserma.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, in collaborazione con i militari delle Stazioni di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno arrestato un 29enne di origine straniera, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di "cocaina ed eroina".Il servizio è stato eseguito.

