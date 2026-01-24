A Cologno Monzese, il centrosinistra attraversa una fase di crisi interna. Dopo i recenti sviluppi che hanno coinvolto il sindaco Stefano Zanelli e gli assessori di CDS, la situazione si è approfondita, portando a una spaccatura nel Pd. Cetrullo e Morsilli sono ora nel gruppo misto, segnale di tensioni che influenzano la stabilità politica locale e il percorso amministrativo.

C’è una crisi profonda che attraversa il centrosinistra. Se un anno fa il sindaco Stefano Zanelli aveva messo in panchina per alcune settimane gli assessori di CDS, dopo alcune dichiarazioni dei consiglieri civici, oggi la spaccatura è interna al Pd. Una frattura che ha radici lontane e che l’altra sera si è conclusa con l’uscita di due volti storici: Luciano Cetrullo e Alessandro Morsilli hanno dato vita al gruppo misto. "Una decisione non presa a cuor leggero, ma maturata nel corso di mesi, durante i quali sono stati mandati numerosi segnali e adottate posizioni comuni, poi disattese, rispetto a un’attività politica giudicata rallentata nei processi partecipativi e da stimolare per il raggiungimento dei risultati", spiega Cetrullo, 13 anni in Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cologno Monzese, crisi a sinistra. Cetrullo e Morsilli nel gruppo misto

