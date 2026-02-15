A Bergamo, un uomo di 37 anni ha provato a rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di via Corridoni, spezzandole una gamba nel tentativo. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo, allertata dalle urla dei passanti. La piccola è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale, dove le hanno riscontrato la frattura.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia a Bergamo per il tentato sequestro di una bambina di un anno e mezzo davanti al supermercato Esselunga di via Corridoni. L’uomo ha afferrato la piccola mentre usciva con i genitori, ma è stato fermato dal padre e dal personale del negozio. Nella colluttazione la bambina ha riportato la frattura di un femore. Le telecamere hanno confermato la dinamica e l’uomo è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Shock a Bergamo: un uomo tenta di rapire una bambina e le spezza una gamba

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e senza precedenti, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, rompendo una gamba alla piccola nel tentativo.

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e senza precedenti, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo a Bergamo, rompendo una gamba alla piccola nel tentativo di portarla via.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.