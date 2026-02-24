Trianon Viviani | quattro appuntamenti tra opera jazz e comicità

Il Trianon Viviani ospita quattro eventi, tra cui la prima esecuzione moderna del “Barbiere di Siviglia” in napoletano, una scelta che ha attirato molti appassionati. La causa è la voglia di rivisitare i classici con un tocco locale, coinvolgendo il pubblico in modo più diretto. Inoltre, viene proposta una serata di stand-up comedy che prende di mira il mondo della lirica, portando un’energia diversa nel teatro. La stagione si anima con queste proposte innovative e coinvolgenti.

Al Trianon Viviani, il singolare “Barbiere di Siviglia” in napoletano, in prima esecuzione moderna, e la stand up comedy dedicata al mondo della lirica. La settimana del Trianon Viviani è dedicata particolarmente al mondo della lirica. Il primo appuntamento è giovedì 26 febbraio, alle 21, con Stand up Opera di Luca De Lorenzo. L’istrionico cantante lirico e attore trasporta il pubblico in un viaggio che va dai maggiori maestri del passato ai più` imbarazzanti influencer del presente. Lo accompagnano Fabrizio Romano al pianoforte e l’attrice-cantante Lalla Esposito, con cui ha lavorato in scena per la Cantata dei pastori. 🔗 Leggi su 2anews.it

Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra grandi omaggi, tango e comicitàIl teatro Trianon Viviani ospita quattro eventi tra il 19 e il 22 febbraio, causa un fitto calendario di spettacoli.

Leggi anche: Trianon Viviani, gli appuntamenti della settimana

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra opera, jazz, comicità; Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra grandi omaggi, tango e comicità; Il muro trasparente | 21 e 22 febbraio al Nest | A cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio | con Paolo Valerio; A Forcella ripulito lo spazio antistante la Ruota degli Esposti.

Trianon Viviani, quattro appuntamenti tra grandi omaggi, tango e comicitàUna settimana intensa e variegata caratterizza la prossima programmazione del Trianon Viviani. Quattro gli appuntamenti che, da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, si alternano sul palcoscenico del ... politicamentecorretto.com

Trianon Viviani al via la nuova stagione, tre appuntamenti per Live in NapoliIl Trianon Viviani, sotto la direzione artistica di Marisa Laurito, inaugura la stagione teatrale 2024-25, intitolata Live in Napoli, con un fine settimana ricco di importanti appuntamenti ... ilmattino.it

MattinaLive. . "The Voice" rivive a Napoli: omaggio a una leggenda. Sabato 21 febbraio il Teatro Trianon Viviani si veste di swing: ospitiamo l'eleganza di Gianluca Guidi - facebook.com facebook