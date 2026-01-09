Lavori alla rete elettrica Terna avvia diversi cantieri nella zona dell' università e di piazza Indipendenza

Terna ha avviato una serie di interventi nella zona dell’università e di piazza Indipendenza per il collegamento alla rete elettrica nazionale. A partire da lunedì 12 gennaio, saranno realizzati i lavori di posa dei cavi interrati per la nuova cabina primaria dell’ateneo. Gli interventi sono parte di un progetto volto a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico nella zona.

Via ai lavori di Terna per il collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell'università: da lunedì (12 gennaio) partiranno gli interventi necessari alla posa dei cavi interrati. Il cantiere si svilupperà in diverse strade, prima di tutto in via Ernesto Basile, lungo.

