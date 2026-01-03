Fischio d’inizio alle 17.30 al Corioni Ospitaletto la risalita può fare rima con playoff Ma Lecco vuole continuare a essere l’anti Vicenza
Alle 17.30 al Corioni, Ospitaletto e Lecco si sfidano in una partita importante per la classifica. Il Lecco punta a consolidare la seconda posizione e a riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia, mentre l’Ospitaletto cerca punti per avvicinarsi alla salvezza diretta. Un incontro che potrebbe influenzare le ambizioni di playoff e mantenere vivo il cammino delle due squadre nel campionato.
OSPITALETTO (Brescia) Il Lecco per mantenere la seconda piazza e “vendicare“ l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’ Ospitaletto per racimolare punti pesanti in chiave salvezza diretta. Blucelsti, secondi, in scena oggi alle 17.30 al Gino Corioni contro i padroni di casa che, reduci dal 3-0 rifilato al Novara, hanno terminato l’andata a -2 dai playoff, ma nel contempo solo a +3 dai playout. Partita quindi importantissima per entrambe le formazioni. All’andata vinse il Lecco 2-1, pochi giorni dopo aver perso per 1-0 sempre in casa e aver dato così l’addio alla Coppa Italia. Nella formazione lecchese potrebbero rivedersi Ferrini e Zanellato (entrambi per la panchina) mentre saranno assenti Voltan e Ndongue. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
