Fischio d’inizio alle 17.30 al Corioni Ospitaletto la risalita può fare rima con playoff Ma Lecco vuole continuare a essere l’anti Vicenza

Alle 17.30 al Corioni, Ospitaletto e Lecco si sfidano in una partita importante per la classifica. Il Lecco punta a consolidare la seconda posizione e a riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia, mentre l’Ospitaletto cerca punti per avvicinarsi alla salvezza diretta. Un incontro che potrebbe influenzare le ambizioni di playoff e mantenere vivo il cammino delle due squadre nel campionato.

