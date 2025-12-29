Meta Catania rimonta epica solo sfiorata | la L84 passa al PalaCatania

La Covei Meta Catania Bricocity conclude il 2025 con una sconfitta al PalaCatania, in un match caratterizzato da una rimonta che, pur rimanendo solo sfiorata, ha mostrato impegno e determinazione. Un finale di stagione che rimane impresso, tra momenti di difficoltà e segnali di crescita, lasciando aperti spazi di miglioramento per il futuro.

Un tempo da dimenticare, uno da incorniciare. La Covei Meta Catania Bricocity saluta il proprio pubblico nell'ultima gara casalinga di questo brillante 2025 con una sconfitta amara, di quelle che lasciano il retrogusto della beffa. Al PalaCatania, davanti a circa 2000 spettatori, passa la L84.

Doveva essere una sfida da sogno tra L84 Torino e Covei Meta Catania e così è stato: i verdeneri hanno battuto i Campioni d’Italia a casa loro, aggiudicandosi la vetta della Serie A! #TorinoVuoleVincere - facebook.com facebook

