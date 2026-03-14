A Bologna, al PalaDozza, si svolge il primo giorno del torneo di Eurolega dedicato alle squadre giovanili, con otto tra le migliori formazioni europee presenti fino a domenica. Tra le squadre partecipanti ci sono anche la Virtus e la Next Gen, mentre Niang non ha preso parte alle partite di oggi. La competizione prevede diverse sfide tra le squadre qualificate.

L’Europa del domani del basket si fa a Bologna, tappa italiana del Next Generation Tournament di Eurolega. Che ha visto spiccare i lampi di Trento e Barcellona, pronti allo scontro diretto della seconda giornata: a spiccare tra i catalani è l’ala Joaquim Boumtje Boumtje, 17 anni da compiere a maggio, solido nelle prime due uscite a rimbalzo e in area. Per il Baskonia è stato il centro Juom Maker Bol il protagonista dell’unica partita giocata fin qui. Non basta alla Virtus la prova monstre da 35 punti di Livio Berlingeri, 17enne esterno bianconero che ha infilato anche sette triple per portare i suoi al supplementare, compresa quella che ha allungato la partita alla fine dei tempi regolamentari contro la forte selezione della squadra Next Gen, su tutti la guardia lettone Ricards Aizpurs e quella francese Louka Milanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trento oltre Niang, Virtus Berlingeri non basta: Next Gen di Eurolega a Bologna, il primo giorno

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