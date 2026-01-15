LIVE Dubai-Virtus Bologna 72-80 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | colpaccio delle V nere trascinate da Niang

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Dubai e Virtus Bologna, terminata con il risultato di 72-80 a favore delle V nere. Dopo un avvio complicato, la Virtus ha preso il comando grazie alle prestazioni di Edwards e Niang, dominando a rimbalzo e in fase difensiva. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e sui momenti chiave dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16 Impeccabile la partita della Virtus, che dopo un primo quarto difficile ha preso il controllo della partita con il duo Edwards-Niang, e ha fatto la differenza su rimbalzi e palle recuperate. Questa è solo la terza sconfitta in casa in Eurolega per Dubai, a testimonianza del grande lavoro fatto da Ivanovic e i suoi giocatori. 19.13 55.3% da due per la Virtus che è cresciuta con la precisione nel secondo tempo, gli emiratini si fermano a 45.2%. Dubai che, però, ha tirato meglio da tre con il 33.3%, rispetto al 30.8% di Bologna. 19.10 Top scorer dell’incontro Carsen Edwards, ma MVP Saliou Niang che trova la doppia doppia (17 punti e 17 rimbalzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

