La Virtus Bologna interrompe una serie di risultati negativi in trasferta vincendo in Eurolega contro Dubai. La partita si conclude con una prestazione notevole di Saliou Niang, che contribuisce in modo decisivo al successo della squadra. Con questa vittoria, la Virtus torna a conquistare un risultato importante fuori casa nella stagione 2025-2026, confermando la propria competitività nel torneo continentale.

La Virtus Bologna non sbaglia e dopo quasi un mese torna a vincere in trasferta una partita di Eurolega 2025-2026. Nel match valevole per la ventiduesima giornata, le V-Nere sono riuscite a battere Dubai Basketball per 72-80, in una sfida decisiva per le posizioni del play-in. La Virtus ha nella ripresa esteso il suo vantaggio, per poi completare l’opera nel finale, nonostante la rimonta della squadra degli Emirati Arabi che incassa la terza sconfitta casalinga. Incredibile prestazione in entrambe le metà campo di Saliou Niang che chiude con 17 punti e 17 rimbalzi. Dubai parte forte con Bacon e grazie a Wright si porta subito sul +4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Eurolega: la Virtus Bologna batte in trasferta Dubai grazie ad un super Saliou Niang

