Trentino | neve a 1.400m 30cm di accumulo e maltempo

Nel Trentino, nelle prime ore di sabato 14 marzo, un fronte instabile sta causando un peggioramento delle condizioni meteo. La neve sta cadendo a partire da 1.400 metri di altitudine, con un accumulo di circa 30 centimetri e precipitazioni intense che dureranno tutto il fine settimana. La situazione interessa l’intera regione con condizioni di maltempo.

Un fronte instabile si sta già abbassando sul Trentino in queste ore di sabato 14 marzo, portando con sé un ritorno improvviso della neve e precipitazioni intense che definiranno l’intero weekend. Le condizioni meteo prevedono cielo coperto sin dalla mattinata, con piogge sparse che evolveranno in rovesci più estesi nel pomeriggio e nella notte, mentre la quota di neve scenderà fino a 1.400 metri. La situazione climatica promette di trasformare il paesaggio montano, con accumuli attesi fino a 30 centimetri nelle zone elevate, creando una barriera naturale tra le valli e i crinali. I venti da sud-est saranno moderati nelle aree pianeggianti ma diventeranno forti in quota, aggiungendo complessità alla gestione del territorio durante questo periodo di maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: neve a 1.400m, 30cm di accumulo e maltempo Articoli correlati Un'altra ondata di maltempo in arrivo: quanta neve sta per cadere in TrentinoLe comunica Meteotrentino: fiocchi importanti da oltre 700 metri (e quantitativi inferiori a quote più basse). Leggi anche: Meteo, piomba il maltempo nel weekend in Trentino. E torna pure la neve Altri aggiornamenti su Trentino neve a 1 400m 30cm di accumulo... Temi più discussi: Weekend di maltempo in Trentino, neve oltre i 1700 metri; Sculture di neve: uno stambecco trentino in Colorado; Meteo e Neve: previsioni per i prossimi giorni; Clima: in Trentino febbraio 2026 il 3° più mite. Maltempo in Trentino: nevicate sopra i 1.700 metri. Pioggia sulle piste delle Paralimpiadi a TeseroIl Trentino si prepara a un fine settimana di maltempo. Secondo le previsioni di Meteotrentino, una perturbazione atlantica interesserà la provincia dalle prime ore di sabato 14 marzo fino alla serata ... rainews.it Meteo, attenzione: perturbazione in arrivo sul TrentinoPiogge da domani: la fase più intensa nella notte di domenica. Quota neve a 1.400-1.700 metri Una perturbazione atlantica interesserà le Alpi dalle prime ore di sabato al pomeriggio-sera di domenica: ... ladigetto.it Allarme casa in Trentino, ne serviranno tremila nei prossimi 15 anni - facebook.com facebook