Un' altra ondata di maltempo in arrivo | quanta neve sta per cadere in Trentino

Un’altra ondata di maltempo è prevista in Trentino, con neve in arrivo da martedì 27 gennaio. Dopo la prima perturbazione che ha causato disagi sulle strade, questa nuova ondata potrebbe portare ulteriori accumuli nevosi, influendo sulle condizioni di viabilità e sulle attività locali. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Le comunica Meteotrentino: fiocchi importanti da oltre 700 metri (e quantitativi inferiori a quote più basse). E c'è pure un abbassamento delle temperature, in particolare dalle prossime ore Lo comunica Meteotrentino sottolineando che le precipitazioni saranno dapprima diffuse e poi intense a partire da mercoledì. Da domani alle ore centrali di giovedì potranno cadere mediamente tra i 15 e i 30 centimetri di neve oltre 700 metri circa e quantitativi inferiori a quote più basse. Nella notte tra oggi, lunedì 26 gennaio, e domani sono previste inoltre temperature minime in ulteriore calo con gelate anche a quote basse specie nelle zone poco ventilate.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Confermata la nuova ondata di maltempo: sono in arrivo pioggia e neveÈ stata confermata una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni di pioggia e neve in diverse aree.

In arrivo un nuovo ciclone mediterraneo, sull'Etna potrebbe cadere oltre un metro di neveUn nuovo ciclone mediterraneo si avvicina, portando condizioni atmosferiche instabili sulla Sicilia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Settimana instabile, viavai di perturbazioni su Verona: altra pioggia in arrivo (e molta neve in montagna); I creatori di Payday affrontano un’altra ondata di tagli; Un’ondata di proteste diversa dalle altre.

Como, nuova ondata di strisce blu e parcheggi a pagamento: addio sosta gratis in un’altra zonaUna nuova ondata di strice blu è arrivata a Como, poco distante dal centro città. Da questa mattina, lunedì 12 gennaio, gli operai incaricati dal Comune sono al lavoro per cancellare un altro sostanzi ... comozero.it

Allarme incendi nel Salento: un'altra auto a fuoco nella notteNon si arresta l’ondata di incendi d'auto nel Salento. L’ultimo episodio si è verificato intorno alle 4 di questa notte a ... msn.com

Starbreeze avrebbe approvato un'altra ondata di licenziamenti, presumibilmente legata ai risultati finanziari non eccezionali di #Payday3. x.com

«Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico valido per domani, 24 gennaio 2026, in quattro regioni: Lazio, Campania, Molise e Sardegna. » Un’altra ondata di maltempo sta per facebook