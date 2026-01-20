L’obiettivo è attivare entro l’anno un collegamento diretto con Ravenna, migliorando la mobilità locale. La ferrovia ‘Faentina’ rappresenta più di un semplice tratto ferroviario: è un elemento di sostegno alle aree interne, contribuendo a contrastare l’abbandono e lo spopolamento delle zone di montagna. Un investimento che mira a rafforzare i servizi e a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.

La ‘Faentina’ non è solo una ferrovia, ma un atto di resistenza contro l’abbandono delle aree interne e lo spopolamento della montagna. È quanto hanno ribadito anche ieri Michele de Pascale ed Eugenio Giani, appena scesi da quel ‘treno che si chiama desiderio’ che per decenni ha reso la vita a Brisighella e Marradi meno complicata che nelle altre vallate, in primis per gli studenti. Oggi la ‘Faentina’ è una delle ultime sopravvissute fra le linee ferroviarie che attraversano l’ Appennino: la Genova-Tortona, la Parma-La Spezia e la Bologna-Prato in direzione nord, la Civitanova-Roma, la Roma-Pescara e la Bari-Napoli in direzione sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Al lavoro per attivare entro l’anno il collegamento diretto con Ravenna"

Mantovano: “Il collegamento con lo spazio è nelle nostre tasche”. Governo al lavoro sulla sicurezzaIn vista della Giornata nazionale dello spazio, si è discusso alla Camera della “Governance dello Spazio” con importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Alfredo Mantovano, Guido Crosetto e Adolfo Urso, evidenziando l'importanza delle innovazioni tecnologiche e delle strategie nazionali nel settore spaziale.

Leggi anche: Busitalia lancia il nuovo collegamento diretto tra Milano e Livigno

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Lavoro. Orlando: “Attivata commissione tecnica per aggiornare gravosità occupazioni”. Possibile inserimento Oss - Con particolare riferimento al riconoscimento, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio- quotidianosanita.it

Il Pd in Basilicata chiede alla Giunta di attivare subito il nuovo Centro di Monitoraggio sugli appalti pubblici e sollecita risposte su tre proposte di legge su lavoro, sicurezza e salario minimo. - facebook.com facebook