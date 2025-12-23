Durante le festività di Natale e Capodanno, sono state adottate nuove ordinanze che prevedono la chiusura di alcune strade al traffico. A Avellino, questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita durante le festività. Di seguito, si forniscono dettagli sulle aree interessate e sulle tempistiche di queste restrizioni, per consentire una migliore pianificazione degli spostamenti durante il periodo festivo.

Tempo di lettura: 3 minuti Ad Avellino il traffico non è più un problema occasionale, ma una condizione permanente. Basta l’inizio della settimana, qualche ora dopo una domenica ecologica o una limitazione temporanea, per ritrovare il capoluogo irpino intrappolato in una morsa fatta di code, clacson e nervosismo diffuso. Le strade tornano rapidamente a riempirsi di auto, spesso in modo disordinato, restituendo l’immagine di una città incapace di gestire la propria mobilità quotidiana. A pesare non è soltanto l’elevato numero di veicoli in circolazione, ma anche l’indisciplina di molti automobilisti: parcheggi in doppia fila, soste irregolari davanti a negozi e uffici, corsie bloccate nei punti più nevralgici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Natale e Capodanno, firmata l’ordinanza: ecco le strade chiuse al traffico

Leggi anche: Natale e Capodanno a Napoli, arriva l’ordinanza del sindaco Manfredi: divieti e strade blindate

Leggi anche: Partita Monza-Sudtirol, scatta l'ordinanza: divieti e strade chiuse

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale e Capodanno a Napoli arriva l’ordinanza del sindaco Manfredi | divieti e strade blindate.

Natale e Capodanno: le ordinanze del sindaco per la tutela del decoro urbano e della sicurezza - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un’ordinanza per la tutela del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità del territorio in occasione della notte di Natale. live.comune.venezia.it

De Bonart Naples: Natale tra arte e luce, Capodanno ispirato al mito e alla rinascita - Un Natale sospeso tra arte e luce, un Capodanno ispirato al mito e alla rinascita: dopo la grande serata inaugurale con Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Maurizio Casagrande, Maurizio de Giovanni, ... ilmattino.it

Lo Chef Nino Di Costanzo firma il Natale e Capodanno più esclusivi di Napoli al de Bonart Naples - Un Natale sospeso tra arte e luce, un Capodanno ispirato al mito e alla rinascita: l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton si prepara a celebrare le festività con due eventi esclusivi che ... ilmessaggero.it

Dai pranzi di Natale e Capodanno allo stress dei regali. Tutti i consigli per feste in salute - facebook.com facebook