Tre passi indietro verso il baratro Spezia disastroso travolto a Modena De Luca show fa volare i canarini La classifica è sempre più a rischio

Lo Spezia subisce una sconfitta pesante a Modena, con il risultato di 3-0. La squadra ligure, schierata con il modulo 3-5-2, ha visto Chichizola tra i pali e diversi cambi durante il secondo tempo, tra cui Beyuku e Mendes. Modena, invece, ha dominato l’incontro e consolidato la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria netta dei padroni di casa.

MODENA 3 SPEZIA 0 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano (75’ Beyuku), Wiafe (71’ Sersanti), Gerli, Santoro (87’ Massolin), Zanimacchia; De Luca (87’ Ambrosino), Gliozzi (71’ Mendes). (A disp.: Laidani, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Imputato). All.: Sottil. SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Vignali, Bonfanti (77’ Hristov), Beruatto; Sernicola, Comotto (62’ Bandinelli), Romano (62’ Nagy), Bellemo (56’ Adamo), Aurelio; Valoti (77’ Shagaxle); Artistico. (A disp.: Mascardi, Loria, Bertoncini, Ruggero, Lorenzelli, Conte). All.: Donadoni. Arbitro: Turrini di Firenze; assistenti Belsanti di Bari e Zezza di Ostia Lido; quarto ufficiale D’Eusanio di Faenza; Var Santoro di Messina, Avar Del Giovane di Albano Laziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tre passi indietro verso il baratro. Spezia disastroso travolto a Modena. De Luca show fa volare i canarini. La classifica è sempre più a rischio Articoli correlati Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o.Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di... Leggi anche: Zampano e De Luca gol: il Modena torna a vincere. Pescara sempre più ultimo Tutto quello che riguarda Tre passi Temi più discussi: Bologna-Verona 1-2: Rowe la sblocca, ma i rossoblù si spengono e subiscono il ritorno dell'Hellas firmato da Frese e Bowie; GP Australia, qualifiche: top, flop e rimandati; Nel suo primo messaggio Mojtaba Khamenei non ha fatto passi indietro; Bologna, passi indietro col Verona: ora serve ritrovare compattezza. Scafatese-Atletico Lodigiani 3-2: altri tre passi verso la Lega ProLa Scafatese compie altri tre passi verso il ritorno in Lega Pro. I canarini concedono una rimonta momentanea all'Atletico Lodigiani, poi vincono 3-2 al Vitiello e proseguono la marcia verso una ... ilmattino.it Spalletti: 'Tre passi indietro' dopo il 5-2 a IstanbulLuciano Spalletti ha commentato con franchezza la pesante sconfitta della Juventus per 5-2 contro il Galatasaray nella gara d'andata dei play-off di Champions League a Istanbul. L'allenatore ha ... it.blastingnews.com La storia surreale della famiglia nel bosco spiega perfettamente cosa sia il governo Meloni ---- Facciamo tre passi indietro. È novembre del 2023. A Caivano, in provincia di Napoli, una banda di minorenni violenta due bambine di 10 e 12 anni. Il governo Melo - facebook.com facebook . @juventusfc , Spalletti dopo la sconfitta contro il @GalatasaraySK : "Stasera fatti tre passi indietro, sotto tanti punti di vista" x.com