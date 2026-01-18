Zampano e De Luca gol | il Modena torna a vincere Pescara sempre più ultimo

Il Modena torna alla vittoria con una prestazione significativa in Abruzzo, salendo al sesto posto e consolidando la posizione in zona playoff. La squadra di Sottil ha superato il Pescara, che resta ultima in classifica. A breve si apre il prossimo impegno con Palermo e Spezia, pronti a continuare il campionato. Un momento importante per il team emiliano, che mira a mantenere il trend positivo.

Torna a sorridere il Modena dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Sottil riassaggia i tre punti dopo più di un mese battendo a domicilio 2-0 il Pescara, fanalino di coda. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Zampano - abile a superare Desplanches e depositare a porta vuota - e De Luca, tap-in su torre da angolo di Nieling. Per il Pescara tanta lotta, ma poca qualità: nel complesso non una partita esteticamente da ricordare. Il Modena si rilancia in zona playoff, ora è sesto. La squadra di Gorgone, invece, deve cambiare marcia se vuole uscire dalla zona rossa. Alle 17.15 Palermo-Spezia chiude la 20ª giornata di Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pescara sempre più ultimo, ora la sosta e l'inizio di un mercato fondamentale

Il Pescara si avvicina alla pausa di metà stagione in una situazione complessa, con il campionato di Serie B ormai a metà del suo percorso e la classifica che lo vede ancora in zona retrocessione. Dopo un 2025 segnato da difficoltà, la squadra si prepara a un mercato importante per rinforzare la rosa e tentare di migliorare il proprio posizionamento, con l’obiettivo di raggiungere la salvezza.

Verso Modena-Venezia . La partita di Zampano

Il 1° maggio 2023, un giorno memorabile per Francesco Zampano, che segna la sua prima rete con il Venezia contro il Modena, la sua ex squadra. In un match che ha visto i canarini di Tesser soffrire in Laguna, Zampano dimostra il suo valore e il suo cuore veneziano, intrecciando passato e presente in un momento di grande emozione e significato.

Formazioni ufficiali Tutto pronto per Padova-Modena, prima gara del 2026! Zanimacchia e Zampano sulle fasce, Massolin mezzala e Di Mariano al fianco di Gliozzi con De Luca pronto a subentrare a gara in corso - facebook.com facebook