Certificati anti Cpr Linea dura sugli 8 medici | Vanno sospesi un anno

La Procura di Ravenna ha chiesto la sospensione di otto medici per un anno dall’esercizio della professione. La richiesta si basa su un’indagine riguardante i certificati anti Cpr. La decisione riguarda medici coinvolti in presunte irregolarità legate a questo tipo di certificazione, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso. La questione riguarda esclusivamente aspetti legali e professionali dei medici coinvolti.

La richiesta della Procura di Ravenna è di sospendere ciascuno di loro per un anno dall’esercizio della professione. Una potenziale misura cautelare interdittiva – così la chiamano gli addetti ai lavori – in ragione della quale gli otto medici indagati nell’ambito dei cosiddetti certificati anti-rimpatrio, sono stati convocati per stamattina davanti al Gip Federica Lipovscek. Gli otto, tutti del reparto delle Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, devono rispondere di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in maniera continuata. Al netto dell’interrogatorio di garanzia di oggi, il giudice dovrà decidere se dare corso o meno alla richiesta dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Certificati anti-rimpatrio, chiesta sospensione per 1 anno dei medici indagatiRavenna, 3 marzo 2026 – La sospensione di ciascuno di loro per un anno dall’esercizio della professione.

