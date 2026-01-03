L' Unitas Sciacca in trasferta a Marsala | gara impegnativa ma la fiducia c' è
L’Unitas Sciacca affronta domani la prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza, disputando una trasferta a Marsala contro la seconda in classifica. La partita rappresenta un impegno importante, ma la squadra si presenta con fiducia e determinazione per affrontare questa sfida.
L’Unitas Sciacca sarà impegnata domani nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, in trasferta a Marsala contro la seconda forza del torneo. La squadra guidata da Totò Brucculeri ha proseguito con intensità il lavoro durante la pausa natalizia, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
