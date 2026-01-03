L' Unitas Sciacca in trasferta a Marsala | gara impegnativa ma la fiducia c' è

L’Unitas Sciacca affronta domani la prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza, disputando una trasferta a Marsala contro la seconda in classifica. La partita rappresenta un impegno importante, ma la squadra si presenta con fiducia e determinazione per affrontare questa sfida.

L'Unitas Sciacca sarà impegnata domani nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, in trasferta a Marsala contro la seconda forza del torneo. La squadra guidata da Totò Brucculeri ha proseguito con intensità il lavoro durante la pausa natalizia, con l'obiettivo di.

Eccellenza A, Licata pronto al decollo. Sciacca sfida Marsala.

unitas sciacca trasferta marsalaMarsala 1912 vs Unitas Sciacca: sfida calcistica allo Stadio Nino Lombardo Angotta - UNITAS SCIACCA allo Stadio Municipale Nino Lombardo Angotta. mentelocale.it

