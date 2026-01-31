La squadra si prepara per una trasferta impegnativa dopo aver centrato due risultati utili consecutivi. I giocatori sono soddisfatti, ma sanno che il prossimo impegno sarà difficile. Hanno lavorato duro per arrivare fin qui e vogliono continuare così. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è alla portata.

"Veniamo da due risultati utili consecutivi, un fatto molto importante, perché è la prima volta che li facciamo, ma non sono certo venuti a caso". Lo afferma Riccardo Palestini, centrocampista del Castelfidardo che carica i compagni in vista di una partita ostica come quella di domani ad Ancona. "Ci aspetta una trasferta impegnativa contro una squadra in salute - continua il centrocampista classe 1999 -. L’Ancona l’abbiamo incontrata già due volte quest’anno, tra Coppa Italia e campionato (due sconfitte di misura per il Castelfidardo, ndr), sappiamo come gioca. Ma soprattutto sappiamo che sono in un gran momento di forma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo trovato la quadra, ci aspetta una trasferta impegnativa"

Approfondimenti su Risultati Utili

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè ripercorrono il loro percorso nel mondo dei tuffi, tra successi e sconfitte, in

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Risultati Utili

Argomenti discussi: Caravate in ascesa, Pinorini: Trovato la nostra quadra, ora confermiamoci. Progetto importante per arrivare in alto; Rivoluzione in mensa: arrivano i piatti di stagione e… gli aumenti; Arriva l’Ortigia, Bittarello: Attenzione, non sarà la stessa squadra dell’andata; Minadeo: 44 punti frutto del lavoro di tutti. Pronti a intervenire sul mercato.

Abbiamo trovato la quadra, ci aspetta una trasferta impegnativaVeniamo da due risultati utili consecutivi, un fatto molto importante, perché è la prima volta che li facciamo, ma ... ilrestodelcarlino.it

Veronica Bartoli: «Ora attenzione a non perdere la concentrazione»La Unahotels Reggiana sembra aver trovato la quadra ed è reduce dalla vittoria su Cedevita Junior. Abbiamo vinto senza troppe apprensioni; era importante continuare così – ha dichiarato la presidente ... pianetabasket.com

È stato difficile, ma alla fine il Dottor SCOTT lo abbiamo trovato ed è stato assunto. Per ora ha un contratto a tempo determinato di un anno e vedremo quale sarà la sua prima missione. Noi abbiamo già un'idea. Benvenuto, Dottor SCOTT! #NOSHORTCU - facebook.com facebook

Che campione abbiamo trovato: Wengen e Kitz! E ripeto, è solo l'inizio #Kitzbühel #Streif x.com