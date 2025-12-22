Incidente a Ceccano morto anche il 18enne Alessandro Di Rita | era in condizioni disperate

Non ce l'ha fatta Alessandro Di Rita, il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto la scorsa notte a Ceccano. Nell'incidente avevano perso la vita anche l'amico Andrea Lombardi e il conducente dell'altra vettura, Luigi Ferrante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

