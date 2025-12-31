Tragedia ad Acilia | esplode un petardo in strada morto un uomo di 63 anni

Una tragica esplosione ha causato la morte di un uomo di 63 anni ad Acilia, periferia sud di Roma, nel primo pomeriggio del 31 dicembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00, poco prima del cenone di fine anno, e si è verificato a seguito di un’esplosione di un petardo in strada. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

La tragedia prima del cenone. Una violenta esplosione ha spezzato la vita di un uomo di 63 anni nel tardo pomeriggio del 31 dicembre – intorno alle 17:00 – ad Acilia, estrema periferia sud di Roma. L’uomo, di nazionalità moldava, è morto dopo essere stato investito dall’esplosione di un petardo avvenuta in strada, in via Corte Maggiore, non lontano dal litorale di Ostia. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata improvvisa e devastante. L’uomo ha riportato ferite gravissime a un arto, al volto e al torace, risultate fatali nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Inutili i soccorsi del 118. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia ad Acilia: esplode un petardo in strada, morto un uomo di 63 anni Leggi anche: Petardo esplode in mano a un uomo: muore a 63 anni alla periferia di Roma. L’ipotesi dell’ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali Leggi anche: Tragedia di fine anno: gli esplode un petardo in mano e muore per emorragia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Esplode un petardo, uomo muore alla periferia di Roma. Tragedia ad Acilia. Esplode un petardo. Morto un 63enne - La vittima di origini moldave è stato trasferito all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia. rainews.it

