Tragico schianto frontale a Fiuggi nell'incidente muore una donna | aveva 69 anni

Nella giornata di Capodanno, nel territorio di Fiuggi, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli in collisione frontale. Purtroppo, a seguito dello schianto, una donna di 69 anni ha perso la vita. L'evento ha suscitato attenzione per la sua gravità, sottolineando l'importanza della sicurezza sulle strade e delle misure di prevenzione.

