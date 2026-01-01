Tragico schianto frontale a Fiuggi nell'incidente muore una donna | aveva 69 anni
Nella giornata di Capodanno, nel territorio di Fiuggi, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli in collisione frontale. Purtroppo, a seguito dello schianto, una donna di 69 anni ha perso la vita. L'evento ha suscitato attenzione per la sua gravità, sottolineando l'importanza della sicurezza sulle strade e delle misure di prevenzione.
Tragico schianto nella giornata di Capodanno nel Frusinate, nella zona di Fiuggi, dove due auto si sono scontrate frontalmente: morta una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
