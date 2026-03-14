Montecorice auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente | muore coppia di fidanzati

Una coppia di fidanzati ha perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto a Montecorice, nel Cilento. L’auto è finita nel dirupo delle Ripe Rosse, dopo aver subito un incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per i due. La scena si è svolta nelle ore notturne, lasciando la comunità senza parole.

Un grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Un’auto con a bordo una coppia di giovani fidanzati è uscita di strada dopo un impatto, sfondando il guardrail e precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Il drammatico volo nella notte Per i due ragazzi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La vettura si è capovolta più volte durante la caduta nel dirupo: i corpi delle vittime sono stati proiettati fuori dall’abitacolo e ritrovati solo dopo lunghe ricerche svolte congiuntamente via mare e via terra. Le operazioni di recupero sono state affidate anche al Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli, impegnato nelle fasi più delicate. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzati Articoli correlati Auto nel dirupo: coppia salvata dall’elicottero DragoUn drammatico volo nel vuoto ha segnato il pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 sulla strada provinciale 75 del Penna, nel territorio di Santo Stefano... San Pietro in Vincoli, anziano 73enne muore in ospedale dopo un incidente stradale: auto nel fosso, dinamica al vaglio.Tragedia a San Pietro in Vincoli: un uomo di 73 anni perde la vita dopo un incidente stradale Un uomo di 73 anni, residente a Ravenna, è deceduto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ripe Rosse Temi più discussi: Montecorice, auto vola in un dirupo per 200 metri: morta coppia di fidanzati; Montecorice, drammatico incidente alle Ripe Rosse: auto precipita in mare. Ore di apprensione per i coinvolti; Montecorice, auto vola in un dirupo per 200 metri: dispersa coppia di fidanzati; Montecorice, auto vola in un dirupo per 200 metri: si cerca almeno un ragazzo. Montecorice, drammatico incidente alle Ripe Rosse: auto precipita in mare. Due dispersiTragedia nella tarda serata nel Comune di Montecorice, nel tratto di strada delle Ripe Rosse. A seguito di un’incidente stradale tra una vettura e un furgoncino, l’auto è terminata giù nel dirupo da ... infocilento.it Tragedia a Montecorice, auto precipita per 200 metri nella scarpata: muore giovane coppiaTragedia nella tarda serata di ieri nel Comune di Montecorice, nel tratto di strada delle Ripe Rosse. A seguito di un incidente stradale tra una vettura e un furgoncino, l’auto con a bordo una coppia ... infocilento.it I colori della natura alle Ripe Rosse a #Montecorice in Cilento - facebook.com facebook