Un uomo di circa 80 anni è deceduto a Grosseto dopo che il trattore su cui era a bordo è finito nella piscina di un agriturismo. La tragedia è stata scoperta dal figlio dell’uomo, che ha trovato il genitore in acqua poco dopo l’incidente. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Grosseto, 14 marzo 2026 – Tragedia in un agriturismo a Grosseto: un uomo di circa 80 anni è morto dopo essere finito con il trattore nella piscina della struttura. Stava lavorando nei campi quando potrebbe avere avuto un malore. Il mezzo è a quel punto finito in acqua con l’uomo dentro la cabina. E’ stato il figlio della vittima a scoprire cosa era accaduto. Immediato l’allarme al 118, con il personale sanitario arrivato subito nella struttura. Ogni tentativo di rianimazione però è stato vano, l’uomo era già morto. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato il malore a uccidere l’ottantenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore dopo essere finito, con il trattore, nella piscina dell’agriturismo: il figlio scopre la tragedia

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