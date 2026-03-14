Nella notte in provincia di Salerno, due giovani fidanzati sono deceduti dopo che la loro auto è precipitata in un dirupo che si affaccia sul mare nel Cilento. La vettura si è schiantata e i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Tragedia nella notte in provincia di Salerno, nel Cilento: auto è finita in un dirupo a picco sul mare e sono morti sul colpo due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse. I due fidanzati – lui 29 anni, lei 24, entrambi di Capaccio Paestum – sono stati sbalzati dall’auto durante la caduta nel dirupo e sono morti sul colpo. Michele Pirozzi e Maria Magliocco, avevano 29 e 24 anni. Michele viveva a Capaccio Paestum e lavorava nell’azienda agricola di famiglia, situata in località Sabatella. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia nel Cilento, fidanzatini precipitano con l’auto in un dirupo: morti sul colpo

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