Con l' auto precipitano per 200 metri in una scarpata | morti due fidanzati nel Salernitano

Due fidanzati sono deceduti ieri sera in un incidente stradale a Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. L'auto su cui viaggiavano è precipitata per circa 200 metri in una scarpata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le vittime. La strada è stata chiusa per le operazioni di rilievo e di soccorso.

Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ed erano di Capaccio: lui aveva 29 anni mentre lei 24. Viaggiavano a bordo di un’auto che, dopo l’impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Volkswagen Polo, avrebbe perso il controllo dopo la collisione, finendo oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. Durante la caduta i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Con l'auto precipitano per 200 metri in una scarpata: morti due fidanzati nel Salernitano Articoli correlati Con l'auto precipitano per 200 metri in una scarpata: morti due fidanzatiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice,... Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzatiTempo di lettura: 2 minutiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel... Contenuti e approfondimenti su Con l'auto precipitano per 200 metri in... Discussioni sull' argomento Montecorice, auto vola giù dal dirupo per 200 metri: morta coppia di fidanzati; Tragedia a Montecorice: auto precipita sugli scogli: morta giovane coppia. Con l'auto precipitano per 200 metri in una scarpata: morti due fidanzatiViaggiavano a bordo di un’auto che, dopo l’impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. msn.com Con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzatiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ... msn.com Auto in un dirupo nel Salernitano, morti Michele e Maria: chi erano le vittime - facebook.com facebook