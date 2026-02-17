Giustizia Italiana | Zanon rilancia la separazione delle carriere per processi più equi e trasparenti

Antonino Zanon ha riaperto il dibattito sulla separazione delle carriere in magistratura, sostenendo che questa misura può migliorare la trasparenza e l'equità delle sentenze. Durante una conferenza, ha sottolineato come distinguere chiaramente giudici e pubblici ministeri possa prevenire conflitti di interesse e favorire decisioni più imparziali. Zanon ha anche ricordato che in altri paesi europei questa distinzione è già una realtà consolidata, contribuendo a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario.

Zanon Rompe gli Schemi: La Separazione delle Carriere e il Futuro della Giustizia Italiana. Il magistrato Antonino Zanon ha riacceso il dibattito sulla separazione delle carriere in magistratura, sostenendo che una netta distinzione tra giudici e pubblici ministeri potrebbe portare a processi più equi e trasparenti. L'affermazione, rilasciata il 17 febbraio 2026, arriva in un momento di profonda riflessione sul sistema giudiziario italiano e sulle sue possibili riforme, aprendo un nuovo capitolo in una discussione che da anni divide giuristi, politici e rappresentanti della magistratura. Un Dibattito Pluridecennale: Le Origini della Questione.

