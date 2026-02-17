Referendum Giustizia 2026 | ogni voto conta per la separazione delle carriere

Il referendum sulla giustizia del 2026 è stato annunciato dal governo e si terrà il 22 e 23 marzo, per decidere se dividere le funzioni tra giudici e pubblici ministeri. La decisione nasce dall’esigenza di rendere più trasparente e indipendente il sistema giudiziario. Nel dettaglio, si chiede agli italiani se vogliono separare le carriere dei magistrati, creando percorsi distinti per giudici e inquirenti.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi sul referendum costituzionale sulla giustizia, che riguarda la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. Si tratta di un referendum confermativo: non propone nuove norme, ma chiede ai cittadini di confermare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 ottobre 2025. Cosa cambia con la riforma. La riforma non incide sull’autonomia e indipendenza della magistratura, che restano garantite dalla Costituzione, ma ridefinisce l’organizzazione interna e i meccanismi di autogoverno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Referendum Giustizia 2026: ogni voto conta per la separazione delle carriere Referendum Giustizia, il 22 e 23 marzo il voto sulla separazione delle carriere Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla separazione delle carriere della giustizia. Referendum giustizia 2026 sulla separazione delle carriere: rispetterà la sovranità popolare, sì, no, oppure nì? Il referendum sulla separazione delle carriere giudiziaria nel 2026 propone di rafforzare l’indipendenza dei magistrati giudicanti rispetto ai pubblici ministeri. Referendum giustizia 2026 | A MUSO DURO con Luca Palamara Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere. Referendum giustizia 2026, in cosa consiste e dove si collocano i diversi partitiSi continua a parlare del Referendum giustizia, che nei giorni del 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini ad esprimersi sulla magistratura ... newsicilia.it Referendum giustizia 2026, la spiegazione semplice: quesito, come e quando si votaIl Referendum costituzionale sulla Giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Gli italiani saranno chiamati a decidere se confermare o respingere la riforma della giustizia approvata dal ... tag24.it Referendum giustizia, quanti e come andranno a votare gli italiani secondo il sondaggio di SWG facebook Tanti motivi in più per votare SÌ al Referendum Giustizia! x.com