prova la moto da cross si schianta e muore

Gavello (Ferrara), 26 dicembre 2025 – Una vita spezzata e una famiglia distrutta dal dolore. La tragedia è avvenuta nel giorno di Santo Stefano, a Gavello, mentre tutti erano riuniti nella casa della madre, con i figli e i nipoti. Ha perso la vita Stefano Angelini, 45 anni. Abitava a Scortichino ma oggi, era con tutta la famiglia a Gavello, nell'azienda agricola che dopo la scomparsa del padre qualche anno fa, gestisce insieme al fratello Alessandro. Un'azienda diventata molto importante e un'eccellenza per la produzione dei meloni. La moto era una delle sue passioni. Oggi pomeriggio, poco dopo le 15.

