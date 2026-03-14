Traffico Roma del 14-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma alle 16:30 del 14 marzo 2026 mostra diverse criticità, con alcune vie che registrano rallentamenti significativi. La rete di infomobilità, curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale su condizioni e percorsi alternativi. La situazione varia a seconda delle zone della città, con alcune arterie più interessate da congestioni rispetto ad altre.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Maria dove si transita su carreggiata ridotta tra via Curtatone via dei Prati Fiscali in direzione del centro città frequente la formazione di code resta chiusa per caduta Massi via di Fioranello possono accedervi soltanto i residenti la polizia locale raccomanda di prestare le dovute attenzioni alla segnaletica nel pomeriggio manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni interessate tra le altre via Cavour e via Merulana previste chiusure e deviazioni trasporti sino al 22 marzo per lavori su Viale del Parco del Celio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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