Il traffico a Roma il 3 gennaio 2026 alle 14:30 mostra molteplici attività, con numerosi turisti che visitano la città durante il ponte dell'Epifania. Fino al 6 gennaio, sono operative linee di trasporto gratuite e diverse ZTL, mentre lavori notturni interessano varie vie principali. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti sul traffico e le restrizioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete e ordinare di bus e tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuita e free 1 Free II e la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attivo tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro e del Tridente restorative ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un'estensione della fascia oraria e non si può accedere dalle 6:30 alle 20 anche questa notte lavori interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco lavori che andranno avanti di notte fino al 31 gennaio lavori di notte fino al 7 marzo anche su via Aurelia tra le 21 le 6 e transito su carreggiata ridotte senso unico alternato o tre via Paolo Bentivoglio e via Innocenzo XIII ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2026 ore 14:30

