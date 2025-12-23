Pisa Juve biglietti sold out da giorni all’Arena Garibaldi | si va verso il nuovo record di presenze

I biglietti per la partita tra Pisa e Juventus sono esauriti da diversi giorni all’Arena Garibaldi. La forte domanda fa ipotizzare un nuovo record di presenze per questo incontro, che rappresenta un appuntamento importante nel calendario della stagione. La sfida attirerà certamente l’interesse di appassionati e tifosi, contribuendo a creare un’atmosfera di grande rilievo per l’intera manifestazione sportiva.

per il match contro i bianconeri di Spalletti. L’attesa per il prossimo impegno della  Juventus  in campionato è febbrile, con i riflettori puntati sull’ Arena Garibaldi  per la sfida in programma sabato  27 dicembre alle 20.45. L’impianto pisano si appresta a ospitare uno dei grandi eventi della stagione, confermandosi ancora una volta una roccaforte di passione sportiva. Come riportato da  Il Tirreno, i biglietti per il match contro i bianconeri sono andati  esauriti  già da diversi giorni, garantendo il colpo d’occhio del  tutto esaurito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

