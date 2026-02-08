Cerimonia olimpica tra numeri e polemiche Varnier | venduti 61mila biglietti È un record per i Giochi invernali

La cerimonia olimpica di Milano 2026 ha suscitato molte polemiche, ma i numeri parlano chiaro: sono stati venduti 61 mila biglietti, un record per i Giochi invernali. La cerimonia è andata esaurita, anche se ci sono state proteste e critiche sui costi e sull’organizzazione. La festa quindi si prepara ad aprire ufficialmente i Giochi, ancora una volta tra entusiasmo e tensioni.

Milano, 0 febbraio 2026 – Tutto esaurito, no. Record di biglietti venduti per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, sì. Milano Cortina, la ripresa acrobatica della cerimonia vista dal cielo Cerimonia Inaugurale e biglietti venduti. Il giorno dopo l'evento di apertura dei Giochi di Milano Cortina, è tempo di bilanci e a fornire qualche numero ci pensa l' amministratore delegato della Fondazione olimpica Andrea Varnier: "Abbiamo venduto 61.221 biglietti (la capienza del Meazza è di 75 mila spettatori, ndr ), però abbiamo coinvolto in realtà molte più persone perché circa 10.000 erano presenti nelle cerimonie remote, per cui è un numero straordinario per una cerimonia invernale.

