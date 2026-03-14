Umberto Tozzi annuncia l’ultimo tour e si esibirà in dodici concerti, tra cui uno questa sera al Mandela Forum di Firenze. La serie di spettacoli rappresenta il suo addio ai palchi. La tournée finale comprende diverse date distribuite in varie città italiane. L’artista ha confermato che questa sarà la sua ultima occasione per tornare sul palco.

Umberto Tozzi saluta definitivamente i palchi con dodici concerti finali, di cui uno a Firenze al Mandela Forum in questa stessa serata del 14 marzo. L’artista, che ha venduto oltre ottanta milioni di dischi e calcato più di duemila scene in mezzo secolo di carriera, chiuderà il ciclo live con ospiti d’onore come Marco Masini e Raf. Il tour d’addio, battezzato L’ultima Notte Rosa The Final Show, si snoda su sette date italiane e cinque europee, trasformando ogni appuntamento in un evento unico. I biglietti per la tappa fiorentina, disponibili da 49 a 89 euro, sono già stati richiesti dal pubblico fedele che non vuole perdere quest’ultimo incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tozzi addio: 12 concerti finali, stop a Firenze

Articoli correlati

Firenze, arriva Umberto Tozzi in concerto: sul palco anche Marco Masini e RafFirenze, 4 marzo 2026 – Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con gli ultimi dodici concerti del tour “ L’ultima Notte Rosa The Final Show ”.

Leggi anche: Rfi: stop ai treni sulla Firenze-Roma dalla mezzanotte di sabato 11 alle 15 di domenica 12 aprile

Tutti gli aggiornamenti su Tozzi addio

Temi più discussi: Umberto Tozzi: Firenze ti ringrazio con l’ultima notte rosa; Umberto Tozzi Roma: recensione del suo tour d'addio; Umberto Tozzi con il suo tour d’addio, L’Ultima Notte Rosa – The Final Show al Palaflorio di Bari ( le foto); Umberto Tozzi: Ho visto gli alieni. I cantanti di oggi? A parte Achille Lauro non conosco nessuno, non mi danno niente.

Umberto Tozzi, addio alle scene live con 12 nuovi concertiDopo l'ultimo live all'Arena di Verona, un sold out con ospiti come Raf e Laura Pausini che ieri sera ha chiuso 'L'ultima notte rosa the final tour', Umberto Tozzi oggi ha annunciato le ultime date ... ansa.it

Umberto Tozzi dice addio alla musica, questa volta davvero: gli ultimi dodici concerti per salutare i fanUmberto Tozzi conferma l’addio alla musica e lo fa prolungando il suo tour d’addio con dodici concerti, sette in Italia e cinque in Europa. In più ha pubblicato una canzone i cui ricavati saranno ... fanpage.it

Tozzi sceglie il PalaSele per il suo addio alla scena live "Parte stasera, "L'ultima notte rosa.The final show", il tour di dodici concerti con cui il cantautore piemontese dà il suo addio ai concerti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #concerti #eseipr - facebook.com facebook