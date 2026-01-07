Allegri candida la Juve allo scudetto | È una squadra forte Da quando è arrivato Spalletti è successo questo

Max Allegri ha indicato la Juventus come una delle candidate allo scudetto, sottolineando che da quando Luciano Spalletti è alla guida, la squadra ha mostrato miglioramenti evidenti. La sua analisi evidenzia i progressi e le potenzialità della formazione bianconera in vista della stagione, confermando l’interesse e l’attenzione verso le dinamiche interne al club.

Max Allegri ha inserito anche la Juventus nella corsa al titolo. A suo dire da quando è arrivato Spalletti in panchina è successa questa cosa. Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Milan con il Genoa. Il tecnico livornese ha candidato anche la Juventus nella corsa al titolo, citando poi la quota scudetto ed elogiando anche il tecnico del Grifone Daniele De Rossi. LEGGI ANCHE: Sassuolo Juve 0-3: che risposta dei bianconeri! La squadra di Spalletti risponde alle critiche e David decide la sfida! SULLA JUVE – «La quota scudetto credo sia a 86-88, a secondo di come verrà chiuso il girone d’andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri candida la Juve allo scudetto: «È una squadra forte. Da quando è arrivato Spalletti è successo questo» Leggi anche: Matri non ha dubbi su Spalletti: «Credo sia questo il miglioramento più evidente da quando è arrivato sulla panchina della Juve» Leggi anche: Spalletti Juve, media punti scudetto: Lucio mette in fila Pirlo, Allegri, Motta e Tudor. Solo Sarri andava più forte Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milan, l’ex calciatore non ha dubbi: “Maignan? Penso questo! La favorita per lo Scudetto…”. Allegri: “Quota Scudetto a 86-88 punti. Juve forte, può anche farne 50. Con l'arrivo di Spalletti..." - Io sto dalla parte di chi guarda", le parole dell'allenatore del Milan in conferenza stampa alla vigilia del Genoa ... tuttosport.com

Milan, Allegri: "C'è anche la Juventus per lo Scudetto, con Spalletti ha avuto un'inversione di marcia" - Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha messo dentro anche la Juventus nella lotta Scudetto: "La quota scudetto credo sia a 86- tuttojuve.com

Allegri stabilisce la quota Scudetto e tira dentro anche la Juve: “Bisogna fare 50 punti e può farli” - Genoa ha parlato della corsa Scudetto e si è sbilanciato sulla 'quota': "Sarà ... fanpage.it

Lo sanno tutti. È noto a tutti. A tutti coloro che bazzicano nelle parti alte della classifica. Agli elitari della serie A. Massimiliano Allegri è tornato, e lotta per i colori rossoneri. Milan che apre il 2026 con una vittoria. Una vittoria di misura. Un successo dai connotati - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.