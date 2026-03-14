Torri Ligini all' Eur non sarà Fs a occupare gli uffici All' orizzonte c' è la pubblica amministrazione

I lavori di ristrutturazione delle torri Ligini all'Eur sono quasi conclusi. La gestione degli uffici non sarà affidata a Ferrovie dello Stato, come si era ipotizzato in passato. Al momento, l’obiettivo è destinare gli spazi alla pubblica amministrazione. La zona, nota anche come la “Beirut” del quartiere di Roma sud, si prepara a un nuovo utilizzo degli edifici.

I tre edifici quasi ristrutturati, proprietà Cdp Real Asset, erano nei piani delle ferrovie italiane ma secondo Milano Finanza qualcosa è cambiato I lavori di ristrutturazione delle torri Ligini all'Eur, note un tempo ai più come la “Beirut” del quartiere di Roma sud, stanno per arrivare al termine. Ma resta un punto interrogativo sulla loro destinazione. Il cantiere procede spedito, per la metà del 2026 - a quanto riferisce Milano Finanza - il restyling dei tre edifici che costituiscono il complesso delle torri dell'Eur sarà concluso. Ma ancora non è detta l'ultima parola su chi occuperà gli uffici, dopo ormai decenni di abbandono. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Mobilità intercompartimentale, l’appello del MID per evitare i “bisnonni in aula” e permettere il passaggio degli insegnanti verso altri uffici della Pubblica AmministrazioneIl gruppo MID, forte di oltre 9100 adesioni, reclama l'apertura della mobilità intercompartimentale verso altri rami della PA e gli uffici del MIM. Stipendi pubblica amministrazione, la spesa pubblica arriva a 132 miliardi di euroGli stipendi della Pubblica amministrazione restano una delle principali voci di spesa dello Stato. Approfondimenti e contenuti su Torri Ligini Argomenti discussi: Palazzo del Lavoro a Torino e Torri Ligini a Roma: quegli immobili di Cdp dal futuro incerto. Eur: entro l’anno apre il cantiere nelle ex Torri delle FinanzeBeirut sta per lasciare l’Eur. Un addio che non è proprio dietro l’angolo, poiché saranno necessari anni di lavoro. Ma si comincia a vedere la fine del tunnel, per le ex Torri delle Finanze. Entro ... romatoday.it Torri dell'Eur, addio Beirut? Montuori: Cantieri prima dell'estateSpiragli di luce. La sentenza del Consiglio di Stato, che a gennaio 2019 ha respinto il ricorso di Alfiere, regala una speranza al Pentagono dell’Eur. I giudici infatti hanno bocciato la richiesta di ... romatoday.it