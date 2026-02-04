Mobilità intercompartimentale l’appello del MID per evitare i bisnonni in aula e permettere il passaggio degli insegnanti verso altri uffici della Pubblica Amministrazione

Il gruppo MID chiede con forza di aprire le porte della mobilità intercompartimentale. Oltre 9.100 persone hanno firmato l’appello per permettere agli insegnanti di passare a altri uffici della Pubblica Amministrazione e anche al MIM. La richiesta nasce dalla preoccupazione di evitare che si trovino “bisnonni in aula” e di facilitare il trasferimento di personale tra diversi settori pubblici. Ora si aspetta una risposta concreta da parte delle autorità.

