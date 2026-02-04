Mobilità intercompartimentale l’appello del MID per evitare i bisnonni in aula e permettere il passaggio degli insegnanti verso altri uffici della Pubblica Amministrazione
Il gruppo MID chiede con forza di aprire le porte della mobilità intercompartimentale. Oltre 9.100 persone hanno firmato l’appello per permettere agli insegnanti di passare a altri uffici della Pubblica Amministrazione e anche al MIM. La richiesta nasce dalla preoccupazione di evitare che si trovino “bisnonni in aula” e di facilitare il trasferimento di personale tra diversi settori pubblici. Ora si aspetta una risposta concreta da parte delle autorità.
Il gruppo MID, forte di oltre 9100 adesioni, reclama l'apertura della mobilità intercompartimentale verso altri rami della PA e gli uffici del MIM. I docenti denunciano l'esclusione dai recenti bandi e chiedono il riconoscimento di lavoro usurante con pensione anticipata a 60 anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità intercompartimentale, l’appello di 8.450 docenti: “Perché il resto del P.I. può usufruire di bandi di mobilità, mentre il personale scolastico continua ad esserne escluso?”
Ottava richiesta di mobilità intercompartimentale da parte di 8.
Mobilità intercompartimentale del personale scolastico: c’è l’emendamento alla Legge di Bilancio 2026
DSGA: mobilità intercompartimentale, retribuzione inadeguata, assenza di retribuzione di risultato. L’interrogazione parlamentareIl 27 gennaio 2026, la senatrice Barbara Floridia ha presentato un’interrogazione scritta al Senato (atto n. 4-02702), sottoscritta anche dai senatori Anna Bilotti e Luigi Nave (Movimento 5 Stelle), p ... orizzontescuola.it
Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firmeArezzo, 23 dicembre 2025 – Petizione, appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro. «E’ indiscutibile che la Valtiberina non sia facilmente raggiungibile con mezzi ... lanazione.it
STOP AL PRECARIATO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FP Cgil Modena - facebook.com facebook
Riformare la pubblica amministrazione rendendo più importanti i concetti di valutazione delle performance e di merito è una delle priorità più importanti del paese. Che lo faccia la maggioranza, l’opposizione, Paperino o Pluto per noi del @Partito_Libdem è in x.com
