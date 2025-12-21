stipendi pubblica amministrazione la spesa pubblica arriva a 132 miliardi di euro

Gli stipendi della Pubblica amministrazione restano una delle principali voci di spesa dello Stato. Lo conferma l’Osservatorio INPS: gli enti che occupano dipendenti pubblici sono 12.536 nel 2024, in lieve aumento (+0,5%) rispetto all’anno precedente. Per questi, il monte retribuzioni complessivo ha raggiunto i 132,1 miliardi di euro, segnando una crescita del 2,1% su base annua. Il peso degli enti di diritto pubblico. La stragrande maggioranza degli enti che impiegano lavoratori pubblici è costituita da enti di diritto pubblico: 10.184, pari a oltre l’81% del totale. Ancora più rilevante è il loro peso economico, perché questi enti concentrano il 97,9% del monte retributivo complessivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

