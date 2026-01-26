Scuola e precariato condanna da 13 mila euro per il Ministero | la vittoria della Cisl Scuola Abruzzo
Il Tribunale di Pescara ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire un docente di religione con circa 13 mila euro, riconoscendo la reiterazione illegittima di contratti a termine oltre i 36 mesi. La decisione evidenzia le problematiche legate al precariato nel settore scuola e rappresenta un risultato importante per i diritti dei docenti, grazie anche all’intervento della Cisl Scuola Abruzzo.
Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Calendario scolastico, Santanchè propone la revisione: vacanze distribuite durante l’anno per favorire il turismo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su cisl scuola
Eletta la nuova segretaria generale della Cisl scuola Abruzzo Molise
La Cisl scuola Abruzzo Molise ha eletto la sua nuova segretaria generale, Elisabetta Merico.
Elisabetta Merico è la nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise al posto di Davide Desiati
Elisabetta Merico è stata nominata nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, succedendo a Davide Desiati.
Ultime notizie su cisl scuola
Argomenti discussi: Risarcimento danni per mancata assunzione a tempo indeterminato e assegnazione Carta del docente, oltre 61.000 euro ad un insegnante: vittoria legale Anief; Precariato abusivo a scuola, Ministero condannato; Troppi contratti precari per la prof di religione: tribunale Novara condanna MIM; Supplenze docenti, algoritmo GPS definitivamente sconfitto: 19mila euro di risarcimento e punteggio pieno per il 2024/25. Scarica sentenza [PDF].
Precariato scuola, sì al risarcimento anche dopo la stabilizzazioneCassazione, i concorsi non sanano l’abuso dei contratti a termine. Quando spetta il risarcimento ai precari della scuola e perché ... quifinanza.it
Precari scuola, svolta storica: cambia tuttoLa Cassazione e il Decreto Salva-infrazioni cambiano le regole per i precari della scuola: dopo 36 mesi di servizio scattano tutele più forti ... newsmondo.it
Il segretario generale Gualtieri e il segretario territoriale Mazzitelli (Cisl Scuola Magna Grecia) in merito agli episodi ai danni di un cantiere e un’attività commerciale: «Si metta in campo un’alleanza stabile tra istituzioni, parti sociali e comunità sull’esempio di L - facebook.com facebook
#Bologna Manifestazione regionale #scuola, Luca Battistelli ( @cislscuola #EmiliaRomagna):"Difendere oggi la scuola vuole dire difendere il futuro del nostro paese, dei nostri territori, delle nostre comunità. Per questo diciamo no a questo ingiusto e iniqu x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.