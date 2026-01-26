Scuola e precariato condanna da 13 mila euro per il Ministero | la vittoria della Cisl Scuola Abruzzo

Il Tribunale di Pescara ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire un docente di religione con circa 13 mila euro, riconoscendo la reiterazione illegittima di contratti a termine oltre i 36 mesi. La decisione evidenzia le problematiche legate al precariato nel settore scuola e rappresenta un risultato importante per i diritti dei docenti, grazie anche all’intervento della Cisl Scuola Abruzzo.

La Cisl scuola Abruzzo Molise ha eletto la sua nuova segretaria generale, Elisabetta Merico.

Elisabetta Merico è stata nominata nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, succedendo a Davide Desiati.

