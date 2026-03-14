Leggendo “Il Mago del Cremlino” e tornando in Russia, ho rivisto il paese con occhi diversi. Sono stato due volte in Russia, la prima a San Pietroburgo durante una vacanza, e in quella occasione mi sembrava di essere in Europa. Ora, con questa lettura, il mio sguardo sul potere e sulla storia russa sembra aver acquisito una nuova prospettiva.

Sono stato due volte in Russia, una prima volta a San Pietroburgo in vacanza alcuni anni fa, e mi parve di essere del tutto in Europa. Una seconda volta dopo aver letto, e sia pure con molto ritardo, Il mago del Cremlino, il libro di Giuliano da Empoli, che sta a metà tra il romanzo e il saggio, e questa volta mi è parso di stare in un paese che non somiglia a nessun altro e mi sono venuti i brividi. Sì, Giuliano da Empoli ha condotto i suoi lettori per mano nelle strade e fra i personaggi della Russia sovietica, e del resto lui è un personaggio che ce l’ha nel sangue il vagare da un paese a un altro, da una cultura a un’altra, da un dilemma politico a un altro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tornare in Russia leggendo “Il Mago del Cremlino”, e guardare il potere negli occhi

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