Putin nel mirino di Assayas | Il mago del Cremlino svela strategie di potere e controllo nella Russia post-sovietica

Il film di Olivier Assayas, “Il mago del Cremlino”, arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio. La pellicola promette di svelare le strategie di potere e controllo di Vladimir Putin, andando oltre la semplice biografia. Il regista francese affronta temi complessi legati alla Russia post-sovietica, offrendo uno sguardo più profondo sui meccanismi di potere che ancora oggi influenzano il paese. La produzione, distribuita da 01 Distribution, si preannuncia come una delle uscite più interessanti di questa stagione.

Il prossimo 12 febbraio, le sale cinematografiche italiane accoglieranno un’opera che promette di andare oltre il racconto biografico, scavando nelle fondamenta stesse del potere e del controllo: “Il mago del Cremlino”, l’ultimo film del regista francese Olivier Assayas, distribuito da 01 Distribution. Non si tratterà di una semplice narrazione della vita di Vladimir Putin, ma di un’analisi delle dinamiche che portano alla costruzione del potere, di come esso si consolida e si perpetua attraverso la manipolazione e il controllo dell’immaginario collettivo. Il film, basato sull’omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, si immerge nella Russia degli anni ’90, un periodo di profondo caos e ricostruzione post-sovietica, offrendo uno sguardo inedito sulle strategie che hanno portato un ex funzionario del KGB alla ribalta politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jude Law interpreta Putin in un film che mette in luce qualcosa di inaspettato: il leader russo ha un’ossessione per Stalin.

